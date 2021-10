F2 - F3, i calendari 2022: si parte in Bahrain a fine marzo, in Italia a settembre (Di sabato 16 ottobre 2021) In contemporanea alla F1, sono stati annunciati anche i calendari di F2 e F3. Dopo il cambio di regolamento nel 2021, entrambe le categorie torneranno insieme sugli stessi circuiti dal 2022, al fianco ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 ottobre 2021) In contemporanea alla F1, sono stati annunciati anche idi F2 e F3. Dopo il cambio di regolamento nel 2021, entrambe le categorie torneranno insieme sugli stessi circuiti dal, al fianco ...

Advertising

SkySportF1 : F2 e F3, i calendari della stagione 2022: il via in Bahrain #SkyMotori #F1 #F2 #F3 #Formula1 - IlContiAndrea : Crolla l'ultimo baluardo dei concerti nei palazzetti. I #Maneskin posticipano il tour di dicembre ad aprile 2022. I… - Gazzetta_it : F2-F3, i calendari 2022: si parte in Bahrain a fine marzo, in Italia a settembre - pollypulas : RT @RifugioAsinelli: I nostri calendari asinini 2022 stanno andando letteralmente a ruba. Non hai ancora acquistato la tua copia? Ordinala… - LiveGPit : #F2 e #F3 presentano i propri piani per il 2022. Due gare in Italia ? Samuele Fassino -