È stato bloccato il corteo dei No Green pass a Milano: "Volevano andare verso la Rai" (Di sabato 16 ottobre 2021) È stato bloccato il corteo dei No Green pass a Milano dopo che il gruppo dei manifestanti in testa ha deviato improvvisamente verso largo la Foppa. Un cordone di Polizia e Carabinieri in assetto antisommossa sta impendendo ai manifestanti di continuare la loro marcia lungo via Moscova, nel pieno centro della città. Al momento la situazione è bloccata con i due fronti che si stanno fronteggiando. Il corteo No Green pass in corso a Milano si stava dirigendo verso la sede Rai di Corso Sempione e si è registrato un momento di tensione quando un gruppo di manifestanti si è staccato dalla testa del corteo deviando dal percorso, nel tentavi di sorprendere gli agenti in ...

ilpost : È stato meno problematico di quello che si prevedeva: non ci sono stati i grossi disagi che si temevano, il porto d… - Agenzia_Ansa : E' stato bloccato il corteo dei No Green pass a Milano dopo che il gruppo dei manifestanti in testa ha deviato vers… - InformazioneA : #16ottobre #Milano il corteo #NoGreenPassObligatorio è stato bloccato da parte dei #carabinieri e #polizia che stan… - lella18750 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato bloccato il corteo dei No Green pass a Milano dopo che il gruppo dei manifestanti in testa ha deviato verso larg… - StarlightVenice : RT @Agenzia_Ansa: E' stato bloccato il corteo dei No Green pass a Milano dopo che il gruppo dei manifestanti in testa ha deviato verso larg… -