Bari | torna a casa il dolce del convento | tutti i segreti sulla Faldacchea

Turi si riprende un pezzo della sua storia. Un pezzo dolcissimo: la Faldacchea è il dolce per eccellenza del comune in provincia di Bari, le cui origini risalgono ai secoli. Ma fino a poco tempo fa si credeva erroneamente che la Faldacchea fosse nata in realtà in un convento di Cassano. Era quindi un prodotto semitipico, solo che ora non è più un prodotto tipico: la Faldacchea è nata a tutti gli effetti a Turi, e un ricercatore storico e giornalista, Stefano De Carolis, ne segue le tracce nel passato. La ricetta originale nasce in convento, ma a Turi: nel convento di Santa Chiara, dove le monache di clausura avevano pasticceria e panetteria. Anna Antonia Martinelli la accolse nelle case di tutti nel 1887: "Faceva la ...

