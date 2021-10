San Giorgio a Cremano: un murale per Troisi nell’omonima piazza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Un murale dedicato a Massimo Troisi accompagnato dalla storica bicicletta del film ‘Il Postino‘, l’ultimo suo capolavoro prima della scomparsa avvenuta nel 1994. Da questa mattina, sulla facciata dell’ex Palazzo Bruno in piazza Troisi a San Giorgio a Cremano (Napoli), sono partiti i lavori per la realizzazione del disegno per omaggiare il grande attore e regista, nativo del comune vesuviano. A realizzare l’opera sono tre giovani artisti che hanno già collaborato con Jorit ed hanno realizzato grandi opere in Italia e all’estero, tra cui quella di Diego Armando Maradona e Che Guevara, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio: si tratta di Salvatore Tukios, Dario Ghost e Racso. L’opera rappresenterà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Na) – Undedicato a Massimoaccompagnato dalla storica bicicletta del film ‘Il Postino‘, l’ultimo suo capolavoro prima della scomparsa avvenuta nel 1994. Da questa mattina, sulla facciata dell’ex Palazzo Bruno ina San(Napoli), sono partiti i lavori per la realizzazione del disegno per omaggiare il grande attore e regista, nativo del comune vesuviano. A realizzare l’opera sono tre giovani artisti che hanno già collaborato con Jorit ed hanno realizzato grandi opere in Italia e all’estero, tra cui quella di Diego Armando Maradona e Che Guevara, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio: si tratta di Salvatore Tukios, Dario Ghost e Racso. L’opera rappresenterà ...

