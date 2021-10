Road to Halloween | “Revenge”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 ottobre 2021)della regista francese Coralie Fargeat è un film della nuova wave francese che ha al centro delle donne forti, decise e autonome come protagoniste. Protagonista è Jen, interpretata dall’italiana Matilda Lutz, una ragazza che si trova a combattere contro tre uomini in seguito a uno stupro che è decisa a denunciare. Rediviva, la ragazza si nasconderà nello sconfinato canyon americano, inseguita e inseguitrice, decisa a uccidere in un tripudio di sangue e violenza i tre uomini che, in un modo o nell’altro, sono coinvolti nel suo stupro. Il film appartiene al filone horror del rape and, letteralmente “stupro e vendetta”, proprio perché queste pellicole hanno avvio da uno stupro. Il primo film del genere è Non violentate Jennifer del 1978, di cui è stato poi realizzato il remake I spit on your grave. A questi si può aggiungere il film ...