PS5 e Xbox Series X/S insieme nelle case di sempre più giocatori. È addio console war? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come è successo per le piattaforme precedenti, anche PlayStation 5 e Xbox Series X/S fin dalla loro uscita sono state le protagoniste di diverse console war tra i giocatori. Gli ultimi dati di uno studio tuttavia portano buone notizie, dato che un numero sempre maggiore di giocatori possiede entrambe le console, che siano last-gen o next-gen. Attraverso uno studio chiamato "Game console 2021: Respawned and Leveled Up" pubblicato da Hub Entertainment Research, è stato svelato che più di un terzo degli intervistati, il 34% per la precisione, ha dichiarato di possedere nel 2021 sia una PlayStation che un'Xbox. Nel 2019 invece i giocatori che avevano entrambe le console erano un ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come è successo per le piattaforme precedenti, anche PlayStation 5 eX/S fin dalla loro uscita sono state le protagoniste di diversetra i. Gli ultimi dati di uno studio tuttavia portano buone notizie, dato che un numeromaggiore dipossiede entrambe le, che siano last-gen o next-gen. Attraverso uno studio chiamato "Game2021: Respawned and Leveled Up" pubblicato da Hub Entertainment Research, è stato svelato che più di un terzo degli intervistati, il 34% per la precisione, ha dichiarato di possedere nel 2021 sia una PlayStation che un'. Nel 2019 invece iche avevano entrambe leerano un ...

