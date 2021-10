Morto un orso investito da un'auto in Trentino (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un orso è Morto dopo essere stato investito da un'automobile a Ragoli. L'episodio è avvenuto all'alba, poco prima delle 6, nelle vicinanze del cimitero del paese. L'automobilista, che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Undopo essere statoda un'mobile a Ragoli. L'episodio è avvenuto all'alba, poco prima delle 6, nelle vicinanze del cimitero del paese. L'mobilista, che ha ...

Advertising

Corriere : Trentino, orso muore investito da un’auto: era vicino a un paese - giacDomenico : Morto un orso investito da un'auto in Trentino - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RAGOLI: « MORTO UN ORSO INVESTITO DA UN’AUTO, GLI OCCUPANTI DEL MEZZO NON HANNO RIPORTA… - Trentin0 : E' sbucato all'improvviso nel buio che precede l'alba, in paese: l'orso si è scontrato con un'auto ed è morto. E' s… - ProvinciaTrento : Un orso è morto dopo essere stato investito da un’automobile a Ragoli. Gli occupanti del mezzo non hanno riportato… -