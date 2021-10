Maurizio Costanzo boccia la Gregoraci? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Elisabetta Gregoraci è rimasta senza un programma suo, da condurre, il suo più grande desiderio da quando è entrata a far parte del mondo della spettacolo. Un desiderio che dovrà ancora attendere a quanto pare perché l’ex signora Briatore è fuori dalla programmazione Mediaset dopo aver condotto in estate Battiti Live… Elisabetta Gregoraci resta senza programmi televisivi. Nessuna conduzione, nessun spazio dedicato, forse solo qualche apparizione, ospitata ben retribuita. Ma niente di più, almeno per ora. L’ex signora Briatore dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, lo scorso anno, ha condotto per il secondo anno consecutivo Battiti Live. E poi? Ha affiancato Enrico Papi in una puntata di Scherzi a parte. Poi più nulla. Eli era stata in ballottaggio fino all’ultimo con Fatima Trotta per la conduzione di Honolulu, il nuovo ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Elisabettaè rimasta senza un programma suo, da condurre, il suo più grande desiderio da quando è entrata a far parte del mondo della spettacolo. Un desiderio che dovrà ancora attendere a quanto pare perché l’ex signora Briatore è fuori dalla programmazione Mediaset dopo aver condotto in estate Battiti Live… Elisabettaresta senza programmi televisivi. Nessuna conduzione, nessun spazio dedicato, forse solo qualche apparizione, ospitata ben retribuita. Ma niente di più, almeno per ora. L’ex signora Briatore dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, lo scorso anno, ha condotto per il secondo anno consecutivo Battiti Live. E poi? Ha affiancato Enrico Papi in una puntata di Scherzi a parte. Poi più nulla. Eli era stata in ballottaggio fino all’ultimo con Fatima Trotta per la conduzione di Honolulu, il nuovo ...

