Manchester United | Neville non è soddisfatto di CR7 | “Non lavora abbastanza per la squadra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ex capitano dei, Gary, ha parlato al programma TheOverlap del ritorno di Cristiano Ronaldo. L’inglese ha spiegato come non si possa immaginare unomolto votato al pressing se lì davanti c’è il portoghese, spiegando più in generale cosa ci sia di sbagliato nel approdo del portoghese in Inghilterra.. “Con la presenza di Ronaldo arrivano tante cose positive, ma anche qualche problema. Diciamo che Cristiano va gestito…Nella semifinale di ritorno contro il Barcellona nel 2008, Cristiano è stato messo come prima punta da solo, ai lati c’erano Rooney e Ji-sung Park e Tevez ha giocato più indietro per marcare Busquets. Ma Ronaldo non può fare questo tipo di lavoro nei big match, perché non è uno cheper la. Quindi ...