Enrico Michetti, attuale candidato sindaco di Roma – sarà al ballottaggio insieme a Roberto Gualtieri, esponente del centrosinistra -, deve parte della sua notorietà pubblica al fatto di essere stato un "tribuno" di Radio Radio, ospite di punta delle trasmissioni dell'emittente romana. Nel 2020, tuttavia, un suo articolo sugli ebrei e sull'olocausto aveva creato un ampio dibattito all'interno della Radio capitolina. Questo articolo – all'interno del quale si sosteneva che «si ricorda la Shoah perché possedevano le banche» – è stato portato alla ribalta, nei giorni scorsi, dal quotidiano Il Manifesto, facendo sollevare un polverone che ha sicuramente inciso sulla corsa di Michetti al Campidoglio. Adesso, a peggiorare le cose arriva anche L'istruttoria di Agcom su Radio Radio per le sue affermazioni contro gli ebrei.

