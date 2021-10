Il parlamentare britannico David Amess è stato accoltellato e ucciso

(Di venerdì 15 ottobre 2021)dei Tories, il partito di Boris Johnson, è morto dopo essere«ripetutamente» da un uomo mentre si trovava a un incontro in una chiesa nell’Essex

...2021 - Il deputato 69enne David Amess della maggioranza Tory che sostiene il governodi ... Amess eranel collegio elettorale di Southern West, in Essex, ed era alla Camera dei ......è stato accoltellato più volte durante un incontro con i suoi elettori a Leigh - on - Sea, nell'Essex, nel sud - est dell'Inghilterra. Si tratta di Sir David Amess, 69 anni,...E’ morto il deputato conservatore David Amess accoltellato più volte nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. La polizia dell’Essex ha affermato di aver arrestato un uomo in relazione all’ac ...Un deputato conservatore del governo di Boris Johnson, il 69enne David Amess, è stato ucciso a coltellate oggi da uno sconosciuto mentre si trovava all’interno di una chiesa metodista, durante una riu ...