Il paradosso Ancelotti: dipinto come nemico dei calciatori del Napoli, va in tribunale a difenderli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sarebbe da scrivere un libro sulle distorsioni mediatiche avvenute a Napoli attorno alla vicenda dell’ammutinamento e al successivo licenziamento di Carlo Ancelotti cui un De Laurentiis evidentemente non sereno preferì Rino Gattuso. A Napoli, grazie a un lavoro quotidiano basato sull’accreditamento della menzogna (e lo screditamento dell’attuale tecnico del Real Madrid), il senso dell’ammutinamento – giusto o sbagliato che fosse – è stato stravolto. Nella realtà, i calciatori si ribellarono al ritiro imposto dalla società dopo la sconfitta in casa della Roma. E fu una ribellione a De Laurentiis, con i tratti lirici che ormai ben conosciamo di quella serata quando nello spogliatoio volarono parole grosse e si rischiò anche altro. Carlo Ancelotti è stato più volte accusato di non aver saputo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sarebbe da scrivere un libro sulle distorsioni mediatiche avvenute aattorno alla vicenda dell’ammutinamento e al successivo licenziamento di Carlocui un De Laurentiis evidentemente non sereno preferì Rino Gattuso. A, grazie a un lavoro quotidiano basato sull’accreditamento della menzogna (e lo screditamento dell’attuale tecnico del Real Madrid), il senso dell’ammutinamento – giusto o sbagliato che fosse – è stato stravolto. Nella realtà, isi ribellarono al ritiro imposto dalla società dopo la sconfitta in casa della Roma. E fu una ribellione a De Laurentiis, con i tratti lirici che ormai ben conosciamo di quella serata quando nello spogliatoio volarono parole grosse e si rischiò anche altro. Carloè stato più volte accusato di non aver saputo ...

Advertising

maxgallico : RT @napolista: Il paradosso Ancelotti: dipinto come nemico dei calciatori del Napoli, va in tribunale a difenderli A Napoli i media stravo… - napolista : Il paradosso Ancelotti: dipinto come nemico dei calciatori del Napoli, va in tribunale a difenderli A Napoli i med… -

Ultime Notizie dalla rete : paradosso Ancelotti Napoli, Fabian Ruiz con Spalletti è un todocampista E anzi prima lo ha riportato allo splendore delle prime uscite con Ancelotti - l'uomo che lo ha ... E il paradosso? Per la seconda volta consecutiva è stato ignorato da Luis Enrique . Senza Roja, dunque,...

Se la Serie A snobba FIFA 22, come può pensare di essere attrattiva per le nuove generazioni? ... anche per merito dello sfascio tecnico e del distacco emotivo causato(mi) dal biennio Ancelotti - ... Un paradosso, se consideriamo che la Serie A è (sulla carta) media partner di EA Sports che griffa ...

Il paradosso Ancelotti: dipinto come nemico dei calciatori del Napoli, va in tribunale a difenderli - ilNapolista IlNapolista Napoli, Fabian Ruiz con Spalletti è un todocampista Imposta la manovra, detta i tempi, recupera palloni e va anche in gol. Fondamentale Anguissa che gli copre le spalle offrendogli libertà di manovra. Nonostante l’ottimo avvio in campionato non è stato ...

E anzi prima lo ha riportato allo splendore delle prime uscite con- l'uomo che lo ha ... E il? Per la seconda volta consecutiva è stato ignorato da Luis Enrique . Senza Roja, dunque,...... anche per merito dello sfascio tecnico e del distacco emotivo causato(mi) dal biennio- ... Un, se consideriamo che la Serie A è (sulla carta) media partner di EA Sports che griffa ...Imposta la manovra, detta i tempi, recupera palloni e va anche in gol. Fondamentale Anguissa che gli copre le spalle offrendogli libertà di manovra. Nonostante l’ottimo avvio in campionato non è stato ...