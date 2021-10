Il Libano e il golpe permanente di Hezbollah

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In una Beirut uccisa il 4 agosto dello scorso anno con la polverizzazione del suo porto commerciale, uno dei più grandi del Mediterraneo orientale, il sangue causato dagli scontri di ieri ha ...

Advertising

anubi_matt : RT @globalistIT: Che accade nel paese dei cedri? Ne parla Riccardo Cristiano #Libano #crisi #guerra - globalistIT : Che accade nel paese dei cedri? Ne parla Riccardo Cristiano #Libano #crisi #guerra - ricristiano1 : RT @formichenews: Il golpe permanente di Hezbollah in #Libano. @ricristiano1 racconta a - formichenews : Il golpe permanente di Hezbollah in #Libano. @ricristiano1 racconta a -

Ultime Notizie dalla rete : Libano golpe

Formiche.net

Ma Tehran non ha i soldi per fare altro e ilmuore di fame. Ildunque deve essere permanente, le imminenti elezioni politiche cancellate, ildeve dissolversi in un'apparenza ...Forse ilè fallito allora, ma nessuno ha parlato di un tentativo di. Passiamo al motivo del confronto. Ilha avuto da poche settimane un nuovo governo dopo una crisi politica che ...Il caos origina dalla richiesta ufficiale dei due partiti sciiti, i khomeinisti di Hezbollah e Amal, di chiedere la rimozione del giudice che indaga sull’esplosione che un anno fa ha polverizzato il p ...Il Paese è seduto su due bombe a orologeria: la terrificante crisi economica che ha ridotto alla fame tutti i libanesi tranne i miliardari ...