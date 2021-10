Green pass: a Milano presidio diventa corteo, disagi al traffico (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Circa 250 persone stanno bloccando il traffico in piazza Repubblica a Milano in un corteo improvvisato del movimento no Green pass. Dopo essersi riuniti in presidio in piazza Fontana, luogo tradizionale di ritrovo dei contrari al certificato verde, i manifestanti si sono mossi in corteo lungo via Larga, via Mazzini, piazza della Scala, via Manin fino al piazza Repubblica. Al grido di 'libertà, libertà' alcune persone si sono sedute a terra per bloccare la circolazione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ott. (Adnkronos) - Circa 250 persone stanno bloccando ilin piazza Repubblica ain unimprovvisato del movimento no. Dopo essersi riuniti inin piazza Fontana, luogo tradizionale di ritrovo dei contrari al certificato verde, i manifestanti si sono mossi inlungo via Larga, via Mazzini, piazza della Scala, via Manin fino al piazza Repubblica. Al grido di 'libertà, libertà' alcune persone si sono sedute a terra per bloccare la circolazione.

