Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo continuano i problemi di salute: potrebbe abbandonare la casa [VIDEO]

Manuel Bortuzzo rischia di dover lasciare la casa del GFVip per problemi di salute persistenti. A quanto pare la cistite che si era presentata nelle ultime settimane è tornata a dargli problemi.

Seppur non si tratti nulla di grave, come aveva confermato il padre Franco Bortuzzo raggiunto da Fanpage.it, non era mai capitato che l'infezione si presentasse tre volte in un solo mese, come è successo da quando il nuotatore è nella casa.

Manuel parla del suo problema di salute ai compagni

"È un problema che persiste e non è normale che sia sempre uguale", ha spiegato Manuel Bortuzzo a Lulù ed Alex Belli anticipando la possibilità che potrebbe dover lasciare la casa.

