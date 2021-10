Giancarlo Magalli: nuovamente contro Adriana Volpe, ecco la battuta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Continua la lotta tra gli ex colleghi – Adriana Volpe e Giancarlo Magalli – a suon di frecciatine via web. ecco c’è successo. Magalli di nuovo contro Adriana VolpeE’ da mesi ormai che continua la guerra tra il conduttore Giancarlo Magalli e l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip – Adriana Volpe. I due sembrano confermare ogni giorno di più di non riuscire proprio a sopportarsi. Il motivo scatenante di questa lite mediatica sarebbe relativo al comportamento del conduttore nei confronti dell’ex gieffina durante la collaborazione nel programma I Fatti Vostri. All’epoca, sembra che Magalli si comportasse da vero divo, odioso ed ... Leggi su formatonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Continua la lotta tra gli ex colleghi –– a suon di frecciatine via web.c’è successo.di nuovoE’ da mesi ormai che continua la guerra tra il conduttoree l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip –. I due sembrano confermare ogni giorno di più di non riuscire proprio a sopportarsi. Il motivo scatenante di questa lite mediatica sarebbe relativo al comportamento del conduttore nei confronti dell’ex gieffina durante la collaborazione nel programma I Fatti Vostri. All’epoca, sembra chesi comportasse da vero divo, odioso ed ...

