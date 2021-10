Fondatore Open Arms: “Profughi afghani già nel 2005, ma non andavano di moda” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “I Profughi afghani? C’erano già nel 2005. C’erano migliaia di Profughi afghani che temevano la rappresaglia dei talebani, e tentavano di scappare e di approdare a lidi più sicuri, ma in quel caso venivano rimandati a casa perché non si consideravano realmente minacciati. All’epoca, andavano più di moda i siriani”. A dirlo all’Adnkronos è Oscar Camps, il Fondatore di Open Arms, a Roma in occasione della presentazione del film che porta il nome dell’Ong che ha fondato e che racconta la storia della nascita di Open Arms. “Se continuiamo a manipolare l’informazione, non andremo mai avanti -affonda l’attivista- I Profughi ci sono sempre stati, e sempre ci saranno questi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) “I? C’erano già nel. C’erano migliaia diche temevano la rappresaglia dei talebani, e tentavano di scappare e di approdare a lidi più sicuri, ma in quel caso venivano rimandati a casa perché non si consideravano realmente minacciati. All’epoca,più dii siriani”. A dirlo all’Adnkronos è Oscar Camps, ildi, a Roma in occasione della presentazione del film che porta il nome dell’Ong che ha fondato e che racconta la storia della nascita di. “Se continuiamo a manipolare l’informazione, non andremo mai avanti -affonda l’attivista- Ici sono sempre stati, e sempre ci saranno questi ...

