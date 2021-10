Decreto fiscale, ok dal CdM: riscossione cartelle, cassa Covid, Rdc: le misure (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella giornata di oggi, 15 ottobre, arriva sul tavolo del CdM il Decreto fiscale, un nuovo Decreto-legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che prevede diverse disposizioni che riguardano sia il versante fisco che il mondo del lavoro. In arrivo infatti una proroga del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, mentre vengono riammessi i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio. Aumentato inoltre il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei piani di rateizzazione. Arrivano anche i rifinanziamenti di Ecobonus e Reddito di Cittadinanza. Sul versante lavoro, viene riproposto il congedo parentale per i figli in quarantena o con ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella giornata di oggi, 15 ottobre, arriva sul tavolo del CdM il, un nuovo-legge recante “urgenti in materia economica e, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che prevede diverse disposizioni che riguardano sia il versante fisco che il mondo del lavoro. In arrivo infatti una proroga del termine di pagamento per lenotificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, mentre vengono riammessi i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio. Aumentato inoltre il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei piani di rateizzazione. Arrivano anche i rifinanziamenti di Ecobonus e Reddito di Cittadinanza. Sul versante lavoro, viene riproposto il congedo parentale per i figli in quarantena o con ...

