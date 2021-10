Covid, tre regioni a rischio moderato, ma calano casi, ricoveri e terapie intensive: il report Iss (Di venerdì 15 ottobre 2021) È in diminuzione il numero di nuovi casi di Covid-19 non associati a catene di trasmissione (4.551 contro i 5.903 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 ottobre 2021) È in diminuzione il numero di nuovidi-19 non associati a catene di trasmissione (4.551 contro i 5.903 della settimana precedente). La percentuale deirilevati attraverso...

Advertising

reportrai3 : Lo strano caso del focolaio #Covid di Cape Cod. Tre quarti dei contagiati avevano già ricevuto le due dosi di… - vivereitalia : Covid, incidenza in calo e tre regioni a rischio moderato - messina_oggi : Covid, incidenza in calo e tre regioni a rischio moderatoROMA (ITALPRESS) - Secondo i dati del monitoraggio della C… - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Lo si era detto: gli effetti della riapertura scuole si vedranno dalla metà di ottobre in poi Covid, la discesa è finit… - IlModeratoreWeb : Covid, incidenza in calo e tre regioni a rischio moderato - -