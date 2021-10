Bologna, alla manifestazione No green pass la vergogna degli insulti alla Segre urlati al microfono (Di venerdì 15 ottobre 2021) insulti alla senatrice a vita Liliana Segre in Piazza Maggiore a Bologna, gremita per la manifestazione contro il green pass. “Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia e che è Liliana Segre, che dovrebbe sparire da dove è”, ha detto uno dei manifestanti al megafono, tra gli applausi delle persone presenti. Cori anche contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e contro il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021)senatrice a vita Lilianain Piazza Maggiore a, gremita per lacontro il. “Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché portasua storia e che è Liliana, che dovrebbe sparire da dove è”, ha detto uno dei manifestanti al megafono, tra gli applausi delle persone presenti. Cori anche contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e contro iltario generale della Cgil Maurizio Landini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

