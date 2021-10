Barillari e Cunial passano la notte in Consiglio Regionale (e attendono di essere cacciati) | VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) La notte prima degli esami (del Green Pass). Davide Barillari e Sara Cunial (rispettivamente Consigliere Regionale del Lazio e deputata della Repubblica italiana, entrambi eletti con il MoVimento 5 Stelle) si sono “chiusi” all’interno degli uffici della Regione in attesa di essere “cacciati”. I due, infatti, sono ferventi no vax e non hanno il Green Pass. Anche se potrebbero richiederlo sottoponendosi a un tampone ogni 48 ore. E hanno immortalato la loro “protesta” in un VIDEO pubblicato sui social. COM. 2 DEL 15/10 Con SARA Cunial in difesa del diritto al lavoro: “Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. Continuiamo l’occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione Lazio, Pisana, dalle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Laprima degli esami (del Green Pass). Davidee Sara(rispettivamente Consiglieredel Lazio e deputata della Repubblica italiana, entrambi eletti con il MoVimento 5 Stelle) si sono “chiusi” all’interno degli uffici della Regione in attesa di”. I due, infatti, sono ferventi no vax e non hanno il Green Pass. Anche se potrebbero richiederlo sottoponendosi a un tampone ogni 48 ore. E hanno immortalato la loro “protesta” in unpubblicato sui social. COM. 2 DEL 15/10 Con SARAin difesa del diritto al lavoro: “Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la. Continuiamo l’occupazione. Unitevi a noi, presidio aldella Regione Lazio, Pisana, dalle ...

