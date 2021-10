Ballottaggio, Letta ci crede: “Siamo molto fiduciosi” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Enrico Letta è tornato a Torino per sostenere Stefano Lo Russo nell’ultimo giorno di campagna elettorale prima del Ballottaggio. E il segretario Dem crede che queste elezioni il Partito Democratico possa vincerle: “Siamo molto fiduciosi, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, non solo qui ma in tutta Italia”. “Abbiamo iniziato con grande impegno e al Ballottaggio la fiducia cresce. I nostri candidati hanno fatto bene – aggiunge Letta – Si è dimostrato che il ruolo dei candidati e la campagna sul terreno hanno rovesciato le tendenze: eravamo partiti in svantaggio da molte parti e l’abbiamo rovesciata”. “Le ultime settimane, i ballottaggi, sono state molto condizionate da tante tensioni legate alla questione complessa ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Enricoè tornato a Torino per sostenere Stefano Lo Russo nell’ultimo giorno di campagna elettorale prima del. E il segretario Demche queste elezioni il Partito Democratico possa vincerle: “, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, non solo qui ma in tutta Italia”. “Abbiamo iniziato con grande impegno e alla fiducia cresce. I nostri candidati hanno fatto bene – aggiunge– Si è dimostrato che il ruolo dei candidati e la campagna sul terreno hanno rovesciato le tendenze: eravamo partiti in svantaggio da molte parti e l’abbiamo rovesciata”. “Le ultime settimane, i ballottaggi, sono statecondizionate da tante tensioni legate alla questione complessa ...

