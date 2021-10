Virus in Campania | 313 nuovi positivi | calano i ricoveri I dati di oggi

Advertising

infoitinterno : Covid in Campania, 280 i positivi nelle ultime 24 ore: ci sono altre quattro vittime causate dal virus - angixmalik : RT @Pt47220992: QUESTO È IL VERO 'VIRUS'...?? Fiamme di un deposito di materiale plastico 'SAPA' grossa azienda che si occupa di componenti… - JolietJackBlues : RT @Pt47220992: QUESTO È IL VERO 'VIRUS'...?? Fiamme di un deposito di materiale plastico 'SAPA' grossa azienda che si occupa di componenti… - NunziaCentanni : RT @Pt47220992: QUESTO È IL VERO 'VIRUS'...?? Fiamme di un deposito di materiale plastico 'SAPA' grossa azienda che si occupa di componenti… - Pt47220992 : QUESTO È IL VERO 'VIRUS'...?? Fiamme di un deposito di materiale plastico 'SAPA' grossa azienda che si occupa di co… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania

Insono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 174 i pazienti Covid ... Il totale diventa quindi 11.782 deceduti risultati positivi al. CALABRIA - Sono 141 i nuovi contagi ...... 1° la Sicilia e 3° la, dove 11 milioni di persone non possono più curarsi per motivi ... La crudele pedagogia delci ha mostrato come a essere maggiormente colpiti dalla pandemia siano ...Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 313 positivi su 14.858 ...In Basilicata i nuovi positivi sono 11, in Friuli Venezia Giulia sono 87 e non si registrano morti, mentre in Sardegna si sono registrati 49 nuovi contagiati e un decesso. In Abruzzo ci sono 45 nuovi ...