Università Federico II, laurea honoris causa al matematico Jorge J. Morè. Domani la cerimonia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarà conferita venerdì 15 ottobre 2021 la laurea Magistrale honoris causa in Matematica a Jorge J. Morè tra le figure più autorevoli nell’ambito dell’ottimizzazione numerica. Jorge J. Moré è certamente tra i massimi esperti di software per risolvere problemi matematici al computer e la sua produzione scientifica include alcuni dei capisaldi del settore dell’ottimizzazione numerica. Tra le molteplici attività ha diretto la progettazione di Neos e di molte altre librerie efficienti alla base di strumenti software molto usati come Matlab. La cerimonia di conferimento si svolgerà alle 12 nell’Aula Magna Storica dell’Università degli Studi di Federico II, in corso Umberto I, 40. Introdurranno i meriti dello studioso gli interventi di Matteo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarà conferita venerdì 15 ottobre 2021 laMagistralein Matematica aJ.tra le figure più autorevoli nell’ambito dell’ottimizzazione numerica.J. Moré è certamente tra i massimi esperti di software per risolvere problemi matematici al computer e la sua produzione scientifica include alcuni dei capisaldi del settore dell’ottimizzazione numerica. Tra le molteplici attività ha diretto la progettazione di Neos e di molte altre librerie efficienti alla base di strumenti software molto usati come Matlab. Ladi conferimento si svolgerà alle 12 nell’Aula Magna Storica dell’degli Studi diII, in corso Umberto I, 40. Introdurranno i meriti dello studioso gli interventi di Matteo ...

Advertising

ifwerevillains : @smolmscuddles @femmefleurie Architettura è a numero chiuso, così come Civile...Io sto studiando Ingegneria Aerospa… - archjob : #borseStudio Borsa di ricerca. Vincoli paesaggistico-ambientali del parco dei Campi Flegrei (NA) - Università degli… - archjob : #borseStudio Borsa di ricerca. Studio del Palazzo Ferretti ad Ancona (NA) - Università degli Studi di Napoli Federi… - archjob : #borseStudio Borsa di ricerca. Analisi cinematica lineare dei meccanismi locali di edifici storici in muratura (NA)… - goldensIumbers_ : che poi scusate lui non doveva iniziare l'università? se studiavi all'università e davi esami non eri esonerato? no… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Federico Ricerca, assegnati Eni Award: premiate anche migliori idee imprenditoriali sostenibili I premiati riceveranno una borsa di studio che permetterà loro di frequentare i corsi di Dottorato di Ricerca presso il Politecnico di Torino e l'Università 'Federico II' di Napoli per approfondire e ...

Eni Award 2020, assegnati oggi alla presenza del Presidente della Repubblica i premi alla ricerca scientifica I premiati riceveranno una borsa di studio che permetterà loro di frequentare i corsi di Dottorato di Ricerca presso il Politecnico di Torino e l'Università "Federico II" di Napoli per approfondire e ...

Università Federico II, laurea honoris causa al matematico Jorge J. Morè. Domani la cerimonia Il Denaro I premiati riceveranno una borsa di studio che permetterà loro di frequentare i corsi di Dottorato di Ricerca presso il Politecnico di Torino e l'II' di Napoli per approfondire e ...I premiati riceveranno una borsa di studio che permetterà loro di frequentare i corsi di Dottorato di Ricerca presso il Politecnico di Torino e l'II" di Napoli per approfondire e ...