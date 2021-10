Squid Game: rifiutato per 10 anni, ora è record mondiale (Di giovedì 14 ottobre 2021) La produzione di Squid Game merita di essere conosciuta: la serie tv divenuta fenomeno mondiale in pochissimi giorni, ha vissuto anni oscuri rischiando di non vedere mai la luce e gettando il suo regista sull’orlo del fallimento Squid Game non è soltanto una serie tv, ma qualcosa di diverso: in soli 30 giorni la nuova serie TV di Netflix è diventato un fenomeno globale, stracciando qualsiasi record e affermandosi come serie cult dell’anno (e non solo). Ma non è stato tutto facile per Hwang Dong-hyuk creatore della serie e vero “genio” che, per tantissimo tempo, è stato incompreso rischiando il fallimento economico. Il progetto e l’idea stessa di Squid Game, più volte sottoposta ai produttori, è sempre stata ritenuta troppo ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 14 ottobre 2021) La produzione dimerita di essere conosciuta: la serie tv divenuta fenomenoin pochissimi giorni, ha vissutooscuri rischiando di non vedere mai la luce e gettando il suo regista sull’orlo del fallimentonon è soltanto una serie tv, ma qualcosa di diverso: in soli 30 giorni la nuova serie TV di Netflix è diventato un fenomeno globale, stracciando qualsiasie affermandosi come serie cult dell’anno (e non solo). Ma non è stato tutto facile per Hwang Dong-hyuk creatore della serie e vero “genio” che, per tantissimo tempo, è stato incompreso rischiando il fallimento economico. Il progetto e l’idea stessa di, più volte sottoposta ai produttori, è sempre stata ritenuta troppo ...

