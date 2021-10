Sampdoria, Damsgaard salta il Cagliari per infortunio muscolare (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Sampdoria ha riabbracciato tutti i nazionali. Al ‘Mugnaini’ di Bogliasco, dopo una lezione di video-analisi, Roberto D’Aversa e staff hanno sottoposto il gruppo a sviluppi tattici e partitella finale; una seduta a cui si sono uniti Bartosz Bereszynski e i Primavera Marco Esposito, Filippo Mane, Francesco Migliardi, Daniele Montevago, Marco Somma e Gerard Yepes Laut. Allenamento parziale per Omar Colley e Maya Yoshida; lavoro personalizzato per Albin Ekdal; Kristoffer Askildsen è invece rimasto a riposo per sintomi influenzali. Ronaldo Vieira prosegue il proprio iter individuale di recupero. Sempre assente per motivi familiari Mohamed Ihattaren. I controlli ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore Mikkel Damsgaard hanno infine confermato un problema muscolare alla coscia sinistra che gli impedirà di prendere parte alla trasferta ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Laha riabbracciato tutti i nazionali. Al ‘Mugnaini’ di Bogliasco, dopo una lezione di video-analisi, Roberto D’Aversa e staff hanno sottoposto il gruppo a sviluppi tattici e partitella finale; una seduta a cui si sono uniti Bartosz Bereszynski e i Primavera Marco Esposito, Filippo Mane, Francesco Migliardi, Daniele Montevago, Marco Somma e Gerard Yepes Laut. Allenamento parziale per Omar Colley e Maya Yoshida; lavoro personalizzato per Albin Ekdal; Kristoffer Askildsen è invece rimasto a riposo per sintomi influenzali. Ronaldo Vieira prosegue il proprio iter individuale di recupero. Sempre assente per motivi familiari Mohamed Ihattaren. I controlli ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore Mikkelhanno infine confermato un problemaalla coscia sinistra che gli impedirà di prendere parte alla trasferta ...

