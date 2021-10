Reddito di cittadinanza, finti italiani alla posta per ritirare i soldi. Scoperta truffa a Milano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ott – Si presentavano alla posta per chiedere il Reddito di cittadinanza ma non sapevano parlare italiano: Scoperta truffa a Milano, 50 denunciati. Intascavano il sussidio tanto voluto dal M5S grazie a documenti falsi realizzati ad hoc di persone aventi titolo. Oltre 50 persone sono così state denunciate dalla polizia che ha scoperto un’organizzazione criminale che inviava stranieri agli uffici postali di Milano per intascare, sotto mentite spoglie, il Rdc. Prosegue dunque la serie ininterrotta di casi di soldi pubblici scroccati illegalmente per via dei pochi controlli e delle falle conclamate nel sistema di assegnazione del sussidio. Reddito di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021), 14 ott – Si presentavanoper chiedere ildima non sapevano parlare italiano:, 50 denunciati. Intascavano il sussidio tanto voluto dal M5S grazie a documenti falsi realizzati ad hoc di persone aventi titolo. Oltre 50 persone sono così state denunciate dpolizia che ha scoperto un’organizzazione criminale che inviava stranieri agli ufficili diper intascare, sotto mentite spoglie, il Rdc. Prosegue dunque la serie ininterrotta di casi dipubblici scroccati illegalmente per via dei pochi controlli e delle falle conclamate nel sistema di assegnazione del sussidio.di ...

poliziadistato : Milano, percepivano il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi, 50 persone denunciate dalla… - Agenzia_Ansa : Reddito di cittadinanza con documenti falsi, 50 persone denunciate. Sgominata dalla polizia una banda che inviava s… - LegaSalvini : ?? MILANO, I PENDOLARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA VENIVANO DA ROMANIA, AUSTRIA E GERMANIA PER INTASCARLO: 50 DENUNC… - juancar80 : RT @FioreFerdi1: Reddito di cittadinanza con documenti falsi, 50 denunce - Lombardia - - espimma : Per Meloni e Salvini il reddito di cittadinanza per aiutare chi ha bisogno è una spesa inutile, i tamponi gratis pe… -