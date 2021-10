Pregliasco: "L’influenza sta per rialzare la cresta. Usiamo il galateo Covid per batterla" (Di giovedì 14 ottobre 2021) “L’influenza sta per rialzare la cresta”. Con l’allentamento delle misure anti-Covid gli altri virus respiratori, scomparsi dalla circolazione lo scorso anno, torneranno ad accompagnare la nostra stagione invernale: lo conferma all’HuffPost il professor Fabrizio Pregliasco. “Per ora vediamo i primi casi, com’è sempre avvenuto ogni anno in questo periodo, prima della pandemia. La vera ondata influenzale dovrebbe iniziare tra fine novembre e inizio dicembre”, spiega il virologo dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. Notizia di stamattina, infatti, è l’identificazione in due bambini dei primi casi di influenza stagionale: un primo caso di virus A/H3 identificato a Varese e confermato presso l’Università di Milano in un bambino con sintomatologia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) “sta perla”. Con l’allentamento delle misure anti-gli altri virus respiratori, scomparsi dalla circolazione lo scorso anno, torneranno ad accompagnare la nostra stagione invernale: lo conferma all’HuffPost il professor Fabrizio. “Per ora vediamo i primi casi, com’è sempre avvenuto ogni anno in questo periodo, prima della pandemia. La vera ondata influenzale dovrebbe iniziare tra fine novembre e inizio dicembre”, spiega il virologo dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. Notizia di stamattina, infatti, è l’identificazione in due bambini dei primi casi di influenza stagionale: un primo caso di virus A/H3 identificato a Varese e confermato presso l’Università di Milano in un bambino con sintomatologia ...

