Per Manuel Bortuzzo doppia sorpresa al Grande Fratello VIP 6 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 15 ottobre 2021 e purtroppo ci saranno ancora le sorprese! Sono la parte più odiosa del programma, soprattutto per l’utilizzo che se ne fa da quando Alfonso Signorini è alla conduzione del reality. Un tempo erano cosa rara, oggi invece, occupano praticamente l’80 % della puntata, e non è un caso se gli ascolti del reality di Canale 5 siano in forte calo, tra gli altri motivi, c’è senza dubbio questo. Le dinamiche tra concorrenti nel gioco dovrebbero essere messe al primo posto e non le sorprese con chi arriva dall’esterno. Ma tant’è…Domani per Manuel Bortuzzo ci sarà una sorpresa più che speciale. E se da un lato ci fa piacere per lui, e di certo quello che vedremo sarà un bellissimo momento ( più da Verissimo che da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per la puntata delVIP 6 in onda il 15 ottobre 2021 e purtroppo ci saranno ancora le sorprese! Sono la parte più odiosa del programma, soprattutto per l’utilizzo che se ne fa da quando Alfonso Signorini è alla conduzione del reality. Un tempo erano cosa rara, oggi invece, occupano praticamente l’80 % della puntata, e non è un caso se gli ascolti del reality di Canale 5 siano in forte calo, tra gli altri motivi, c’è senza dubbio questo. Le dinamiche tra concorrenti nel gioco dovrebbero essere messe al primo posto e non le sorprese con chi arriva dall’esterno. Ma tant’è…Domani perci sarà unapiù che speciale. E se da un lato ci fa piacere per lui, e di certo quello che vedremo sarà un bellissimo momento ( più da Verissimo che da ...

Advertising

PosteNews : Le immagini 'dietro le quinte' dei nuovi spot di #PosteItaliane. Il CT della Nazionale Roberto Mancini riceve a cen… - clocchan : A me manuel sta antipatico non posso farci nulla massimo rispetto per ciò che ha passato ma mi sta antipatico - CascioloRino : Un altra cosa visto che dite che Manuel risponde male: Oltre Lulù per motivi che sappiano a chi risponde male anche… - CascioloRino : Ma voi che fate del comodino a Manuel o a altri avete capito che li le liti sono finte,gli amori sono finti etc ; a… - anna_ursula : RT @trashtvstellare: Domani sera, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino entreranno nella Casa per fare una sorpresa a Manuel #gfvip https… -