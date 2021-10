Non immaginereste mai chi è questa bimba: oggi è la bionda più amata dagli italiani (Di giovedì 14 ottobre 2021) questa bellissima bimba con il caschetto e la bambola accanto a lei è diventata un personaggio importante della nostra televisione. Qualcuno l’ha già riconosciuta? Mara-Venier-AltranotiziaOgni momento è buono per mettere ordine all’interno della nostra casa. E spesso, il più delle volte casualmente, ci imbattiamo in vecchie foto che possono regalarci emozioni diverse, a seconda del tempo che è passato da quando sono state scattate. Ma rivedere una foto che ci ritrae durante i primi anni della nostra vita non può far altro che regalarci un’infinita nostalgia. Non soltanto perché ci raffigura da bambini, ma anche perché ci permette di gustare nuove – vecchie sensazioni che nascono dall’osservare piccoli dettagli inclusi nella fotografia. La stanza dove è stata scattata la foto, un giocattolo ripreso nell’immagine, il nostro ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021)bellissimacon il caschetto e la bambola accanto a lei è diventata un personaggio importante della nostra televisione. Qualcuno l’ha già riconosciuta? Mara-Venier-AltranotiziaOgni momento è buono per mettere ordine all’interno della nostra casa. E spesso, il più delle volte casualmente, ci imbattiamo in vecchie foto che possono regalarci emozioni diverse, a seconda del tempo che è passato da quando sono state scattate. Ma rivedere una foto che ci ritrae durante i primi anni della nostra vita non può far altro che regalarci un’infinita nostalgia. Non soltanto perché ci raffigura da bambini, ma anche perché ci permette di gustare nuove – vecchie sensazioni che nascono dall’osservare piccoli dettagli inclusi nella fotografia. La stanza dove è stata scattata la foto, un giocattolo ripreso nell’immagine, il nostro ...

Advertising

Italia_Notizie : Quei Bravi Ragazzi (domattina in tv)è settimo, ma non immaginereste mai il primo. Ecco quali sono i 10 migliori fi… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: I 10 migliori film degli anni 90? Quei Bravi Ragazzi è 7°, ma non immaginereste mai il ... - juliiuus_ : RT @Corriere: I 10 migliori film degli anni 90? Quei Bravi Ragazzi è 7°, ma non immaginereste mai il ... - Corriere : I 10 migliori film degli anni 90? Quei Bravi Ragazzi è 7°, ma non immaginereste mai il ... - AntonioFantastk : RT @Corriere: I 10 migliori film degli anni '90? Quei Bravi Ragazzi è 7°, ma non immaginereste mai il... -