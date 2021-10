Mondiali | Infantino | “Torneo magico | si dovrebbero disputare ogni due anni”

Advertising

MariaGr83057140 : RT @michelegiorgio2: Il presidente della #Fifa Gianni Infantino scende in campo e in visita a Gerusalemme propone i Mondiali degli Accordi… - serieAnews_com : #Milan, #Maldini sul #Mondiale ogni due anni: “Comportorebbe conseguenze negative” #Infantino #FIFA - Adnkronos : Mondiali ogni 2 anni: qual è l'opinione dei tifosi? La proposta arriva direttamente dal presidente #FIFA Gianni In… - luckiasport : ?? Mondiale ogni due anni ? La proposta della FIFA spacca il calcio, ma Infantino difende l'iniziativa ?? Cosa ne p… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Infantino

... perché non organizzare iqui assieme agli altri Paesi del Medio Oriente e i palestinesi? Niente è impossibile'. Se la suggestiva proposta del numero uno della Fifa Gianniavrà un ......aiogni 2 anni. Franco Causio in bilico. Alessandro Altobelli, invece, a favore. Gli azzurri campioni del mondo del 1982 reagiscono in modo diverso alla proposta di Gianni: il ...I Mondiali ogni due anni sono l'ultima idea proposta da Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha ammesso che un suo desiderio sarebbe quello di far disputare la manifestazione iridata biennalment ...Non passa giorno che il presidente della FIFA Gianni Infantino e il numero uno dell’UEFA Aleksandar Ceferin si becchino sull’opzione del Mondiale ogni due anni. Ieri, per esempio il presidente della f ...