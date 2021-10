Ford Focus - Col restyling va a caccia della Golf

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Si riaccende la sfida nel segmento C, quello delle medie "categoria", dato a volte per soppiantato, o un pochino oscurato, dalla diffusione delle crossover, ma sempre al centro delle strategie delle Case. Dopo il debuttonuova Opel Astra (quale sono stati divulgati anche i listini) arriva ilsua storica rivale, la. Che si rinnova nel look, a partire dal frontale, e anche nelle tecnologie, in particolare dei fari e dell'infotainment. Le novità riguardano l'intera gamma, quindi berlina e station wagon, passando dalla Active, fino ovviamente alla sportiva ST (nelle foto, con carrozzeria in tonalità Mean Green). Sempre più Sync. Le tecnologie di ultima generazioneincludono il Sync 4, ...

Advertising

newsautoit : ?? Restyling anche per la più sportiva #Ford #FocusST, con motore #EcoBoost da 280 CV e nuova modalità di guida… - newsautoit : ??Restyling di metà carriera e pieno di novità per la #FordFocus, che è ibrida #MHEV, diesel e benzina. Giudizi? Vi… - highlandermarc : RT @quattroruote: Con il restyling di metà carriera la #Ford #Focus va sempre più a caccia della #Golf, cambiando soprattutto nel look, ma… - videomotorsIT : Ford Focus: è tempo di restyling // - motori_news : Nuova Ford Focus 2022: ecco le novità del restyling -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Focus

In the United States,has committed to deploy C - V2X in all new vehicle models from early ... Furthermore, key members of the 5GAA shared their latest technology developments with aon ...Dopo il debutto della nuova Opel Astra (della quale sono stati divulgati anche i listini ) arriva il restyling della sua storica rivale, la. Che si rinnova nel look, a partire dal ...Tempo di restyling per la gamma Ford Focus, che si aggiorna dalla hatchback alla wagon, crossover ed ST comprese. Tanta nuova tecnologia e qualche ritocco estetico caratterizzano il model year 2022 ...Per la Ford Focus è arrivato il momento di concedersi un restyling. Per questo modello non arriva alcun cambiamento drastico ma una serie di ritocchi al design che permettono di rendere l'auto più att ...