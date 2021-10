Firenze | spaccio droga | 3 divieti di dimora contro migranti | eseguiti dai carabinieri

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L'indagine ha permesso di ricostruire un mercato che si estendeva in diversi comuni della Piana Fiorentina' in particolare Signa e Campi Bisenzio, con spacci che venivano effettuati dai Pusher all'interno dei giardini pubblici L'articolo proviene daPost.

... finalizzato principalmente alla repressione dei reati didi sostanze stupefacenti, che ... Sono stati impiegati quattro equipaggi del Reparto Prevenzione e Crimine di, gli equipaggi dell'...... finalizzato principalmente alla repressione dei reati didi sostanze stupefacenti che ...articolato servizio sono stati impiegati quattro equipaggi del Reparto Prevenzione e Crimine di, ...Si è conclusa con tre divieti di dimora l’operazione di contrasto allo spaccio di droga portata avanti dai carabinieri della compagnia di Signa e delle varie stazioni. Le indagini sono iniziate nei me ...Era stato arrestato, anni fa, durante un’operazione di polizia, in provincia di Lucca, per spaccio di sostanze stupefacenti, insieme ad altri connazionali, e condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione ...