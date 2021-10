Educazione alla salute, Coviello (Cnr. Iriss): “Ripensare come vivere meglio la terza e quarta età” (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – “La durata della vita media è in continuo aumento ed è opportuno che si inizi a riflettere sui comportamenti da tenere e gli strumenti ai quali poter far ricorso per trascorrerla al meglio” Sensibilizzare sui più efficaci stili di vita e sulle proposte dell’industria assicurativa in grado di accompagnare gli individui sempre più longevi, tenuto conto che i cambiamenti demografici ed epidemiologici hanno fatto sì che le malattie croniche e legate all’età rappresentino ormai gran parte della spesa sanitaria. E’ questo l’obiettivo dell’evento di cultura assicurativa Edufin 2021 annunciato dal professor Antonio Coviello, ricercatore Cnr-Iriss e docente di marketing assicurativo nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. L’evento, organizzato nell’ambito del mese dell’Educazione finanziaria ed ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – “La durata della vita media è in continuo aumento ed è opportuno che si inizi a riflettere sui comportamenti da tenere e gli strumenti ai quali poter far ricorso per trascorrerla al” Sensibilizzare sui più efficaci stili di vita e sulle proposte dell’industria assicurativa in grado di accompagnare gli individui sempre più longevi, tenuto conto che i cambiamenti demografici ed epidemiologici hanno fatto sì che le malattie croniche e legate all’età rappresentino ormai gran parte della spesa sanitaria. E’ questo l’obiettivo dell’evento di cultura assicurativa Edufin 2021 annunciato dal professor Antonio, ricercatore Cnr-e docente di marketing assicurativo nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. L’evento, organizzato nell’ambito del mese dell’finanziaria ed ...

