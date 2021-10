Cingolani e la scivolata sul caro energia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il ministro della Transizione ecologica (Mite), Roberto, ha detto che intende battere cassa in Europa per fronteggiare il. Rispondendo a un’interrogazione alla Camera, ha dichiarato: “L’obiettivo di sterilizzare gli aumenti per tutte le categorie produttive e sociali richiederà molte più risorse di quelle finora rese disponibili”. E’ proprio il caso di invocare l’antica saggezza: medice, cura te ipsum! Infatti, è vero che il rally dei prezzi energetici ha colto tutti alla sprovvista, ed è vero che parte della risposta deve necessariamente arrivare da Bruxelles. Ma, prima di chiedere nuovi contributi in aggiunta a quelli che già riceveremo attraverso il Next Generation Eu, sarebbe opportuno cominciare a fare pulizia nella giungla della bolletta e nella selva della burocrazia. Non sono pochi, infatti, gli ...