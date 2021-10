Battista e Corvace su nuove nomine Melucci | “Abbiamo perso il conto”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Oramaiildelle innumerevoli sostituzioni di assessori e deleghe ad opera del Sindacoche, in questi quattro anni e mezzo di mandato, ci ha abituati ai rimpasti di giunta, utilizzati come strumento per sostenere ed allargare una maggioranza troppo spesso debole e zoppicante. Ecco perché, a sei mesi dalle elezioni, non ci meraviglia che oggi abbia ufficializzatoassessorili, già preannunciate da vari rumors che si rincorrevano in città nelle ultime settimane.Tra i nuovi assessori nominati dal Primo Cittadino, salta all’occhio il nome di Mimmo Ciraci, ex citiano di ferro, eletto nelle fila di Forza Italia alle ultime elezioni.A poco sono serviti i tavoli del centro-sinistra, a quanto pare, se poi in giunta entra chi per anni a Taranto ha ...