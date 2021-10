Anziana chiama la centrale in lacrime: "Non ho pane e latte". Carabinieri fanno la spesa e la portano a 91enne (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non ho pane e latte. Aiutatemi, sono sola”. Questa la disperata richiesta di aiuto al telefono fatta la mattina del 12 ottobre da una 91enne ai Carabinieri di Roma. Nella drammatica chiamata al 112 la signora ha raccontato di essere sola, invalida, affamata, e di non avere cibo in casa. Il suo pianto era rassegnato, disperato, tanto da colpire nel profondo i militari, che non hanno atteso un minuto a intervenire: una pattuglia della stazione Roma Città Giardino è stata subito inviata a casa della donna, residente in zona Vigne Nuove. Arrivati a casa dell’Anziana signora, i Carabinieri l’hanno trovata sola, con indosso la sua vestaglia rosa e con un girello come sostegno. Nessun amico o parente ad assisterla. L’unica cosa che ha chiesto è stato un po’ di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non ho. Aiutatemi, sono sola”. Questa la disperata richiesta di aiuto al telefono fatta la mattina del 12 ottobre da unaaidi Roma. Nella drammaticata al 112 la signora ha raccontato di essere sola, invalida, affamata, e di non avere cibo in casa. Il suo pianto era rassegnato, disperato, tanto da colpire nel profondo i militari, che non hanno atteso un minuto a intervenire: una pattuglia della stazione Roma Città Giardino è stata subito inviata a casa della donna, residente in zona Vigne Nuove. Arrivati a casa dell’signora, il’hanno trovata sola, con indosso la sua vestaglia rosa e con un girello come sostegno. Nessun amico o parente ad assisterla. L’unica cosa che ha chiesto è stato un po’ di ...

