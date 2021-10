Alberto Angela | il retroscena sulla Rai e Maria De Filippi

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 ottobre 2021) I programmi disono una certezza per la Rai. Meraviglie e Ulisse ci permettono di scoprire la bellezza della cultura, grazie alla grande capacità comunicativa e di divulgazione di. Dal momento in siamo di fronte a due pietre miliari di successo e critica, la Rai aveva scelto inizialmente di far scontrareconDenella fascia serale del sabato contro C’è posta per te. Il settimanale Oggi, però, ha svelato unDee la decisioneRai Meraviglie – La penisola dei tesori si era già scontrato contro C’è posta per te a gennaio del 2020, e i risultati in termini di audience non sono ...