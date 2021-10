A Milano dal 15 ottobre corse tagliate per i tranvieri senza Green pass. Con l’obbligo spunta uno strano aumento di assenti malati (Di giovedì 14 ottobre 2021) Anche a Milano il mondo del trasporto pubblico si prepara alle prime defezioni per l’entrata in vigore del decreto sul Green pass. All’Atm, l’azienda che gestisce i trasporti locali nella città, sono 272 i lavoratori che hanno dichiarato che non si renderanno disponibili a mostrare la certificazione all’inizio del turno di lavoro. Da domani – 15 ottobre -, infatti, scatterà l’obbligo di esibirlo sui luoghi di lavoro pubblici e privati, e per questo sono attesi scioperi in alcune città d’Italia. Il dato è stato reso noto dall’azienda che ha registrato inoltre un aumento del +15% di chi si è dato malato. Dei 272 dipendenti, la maggior parte sono autisti di mezzi di superficie (come bus e tram): l’azienda ha già fatto sapere che il servizio diminuirà del 4%. Il calo comunque non dovrebbe ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Anche ail mondo del trasporto pubblico si prepara alle prime defezioni per l’entrata in vigore del decreto sul. All’Atm, l’azienda che gestisce i trasporti locali nella città, sono 272 i lavoratori che hanno dichiarato che non si renderanno disponibili a mostrare la certificazione all’inizio del turno di lavoro. Da domani – 15-, infatti, scatteràdi esibirlo sui luoghi di lavoro pubblici e privati, e per questo sono attesi scioperi in alcune città d’Italia. Il dato è stato reso noto dall’azienda che ha registrato inoltre undel +15% di chi si è dato malato. Dei 272 dipendenti, la maggior parte sono autisti di mezzi di superficie (come bus e tram): l’azienda ha già fatto sapere che il servizio diminuirà del 4%. Il calo comunque non dovrebbe ...

