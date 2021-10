Windows 11 | Stampante USB non rilevata | rilasciato il primo aggiornamento KB5006674

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)11 continua a farsi strada tra i nostri pc ma come era lecito aspettarsi non mancano i primi bug; molti utenti stanno rilevando problemi con latramite USB che non vienee nel frattempo Microsoft hail. Il problema relativo alle stampanti sembra che in particolare riguardi le stampanti Brother. Dopo aver effettuato l’11 non è più possibile utilizzare le stampanti tramite collegamento USB. Il produttore giapponese spiega che, in seguito all’installazione di11, il sistema operativo non rileva più lacollegata alla porta USB del computer. Inoltre non è possibile modificare le ...

Le stampanti Brother non funzionano Il produttore giapponese spiega che, in seguito all'installazione di Windows 11, il sistema operativo non rileva più la stampante collegata alla porta USB del computer. Brother conferma un problema con le sue stampanti se collegate via cavo USB a sistemi aggiornati a Windows 11. In un articolo di supporto Brother afferma che l'aggiornamento a Windows 11 potrebbe impedire il funzionamento delle stampanti. Brother ha comunicato che, dopo aver installato Windows 11, molte stampanti non funzionano più se collegate al computer tramite porta USB.