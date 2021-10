Riforma del catasto, perché Milano rischia la stangata: aumenti del 174% entro il 2026, record Città studi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Delega fiscale del governo, il calcolo delle variazioni sull’imponibile. La Città sarà suddivisa in 42 microzone (dalle tre attuali). Al Vigentino + 112%, a Piola-Città studi +267%, a Brera +193%: i calcoli quartiere per quartiere Leggi su corriere (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Delega fiscale del governo, il calcolo delle variazioni sull’imponibile. Lasarà suddivisa in 42 microzone (dalle tre attuali). Al Vigentino + 112%, a Piola-+267%, a Brera +193%: i calcoli quartiere per quartiere

Advertising

marattin : In Commissione Finanze alla Camera approvata (con la sola astensione di FdI) dopo un mese e mezzo di lavoro assieme… - marattin : La riforma fiscale non sarà completa senza un deciso ammodernamento sia della giustizia tributaria che del sistema… - diMartedi : #Landini: 'La manifestazione che facciamo sabato non è solo contro tutti i fascismi, ma anche per dare risposte. Do… - MaiavaccaG : RT @SforzaFogliani: Ancora sulla riforma del #Catasto (@LaVeritaWeb, 2.10.’21) - massimobrangi : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini a @diMartedi: “#CgilCislUil e il movimento dei lavoratori in piazza chiederanno: investimenti per crear… -