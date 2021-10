Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Colombia-Ecuador: streaming e diretta Como TV? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre, alle ore 23 (ora italiana), la Colombia del C.T Reinaldo Rueda ospiterà l’Ecuador del C.T Gustavo Alfaro, il match é valido per la 12.a giornata del girone sudamericano per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022. La Colombia è quinta con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Ecuador-Bolivia: streaming e diretta Como TV? Qualificazioni Mondiali 2022, dove ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre, alle ore 23 (ora italiana), ladel C.T Reinaldo Rueda ospiterà l’del C.T Gustavo Alfaro, il match é valido per la 12.a giornata del girone sudamericano per leaidel. Laè quinta con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Bolivia:TV?...

Advertising

Inter : ??? | NAZIONALI @DenzelJMD2 in gol con l'Olanda: ecco tutti i nerazzurri che sono scesi in campo ieri sera ?? - sportface2016 : +++#Italia e #Svizzera a pari punti nel girone delle qualificazioni ai Mondiali #Qatar2022 a due giornate dalla fine+++ - DiMarzio : #Italia, la situazione nel girone di qualificazione ai #Mondiali: sarà testa a testa con la #Svizzera fino all'ulti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Qualificazioni, Brasile e Argentina cercano l'allungo decisivo verso il Qatar, in quota Colombia avanti cont… - apetrazzuolo : MONDIALI - Qualificazioni, Brasile e Argentina cercano l'allungo decisivo verso il Qatar, in quota Colombia avanti… -