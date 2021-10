Puglia, maltempo: allerta, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore piu’ meridionale della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta, codice giallo per il Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore piu’ meridionale della, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper il ...

Advertising

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta, codice giallo per il Salento (immagine: fonte protezione civile della Puglia)… - VideoAndria : #andria: Maltempo in Puglia: tra Andria e Barletta grandinate ed acquazzoni – v - NoiNotizie : #Puglia, oggi previsto crollo delle temperature. #Meteo, #maltempo per un paio di giorni - infoitinterno : Ancora rovesci e temporali, il maltempo non si ferma: nuova allerta gialla in Puglia, arancione sul Gargano per ven… - R_A_NEWS : #Maltempo senza tregua: altra #pioggia in arrivo - RaNews #webtv #video #meteo #Puglia -