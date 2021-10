“Provo sentimenti forti per te”. Il vippone si dichiara al GF Vip 6: “Non mi succedeva da tempo…” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono sempre più vicini Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Qualche sera fa tra loro due è scoccato un bacio. Complice il party di compleanno di Manila Nazzaro, subito dopo i festeggiamenti la showgirl ed il figlio della Mirigliani si sono ritrovati insieme a farsi compagnia nella stanza arancione. Distesi sul letto, la Trevisan ha cercato di indagare sull’interesse di Nicola nei confronti di Soleil Sorge e delle altre donne della Casa. Durante un confessionale, la showgirl è stata molto chiara spiegando che “quando sono accanto e lui e parliamo sento che sono vicino ad un ragazzo senza sovrastrutture. Nicola è puro e mi assomiglia molto. Sono felice perché ho l’occasione di stare accanto ad una persona stupenda come lui. Secondo me si tratta di un uomo speciale. Devo capire quello che sente davvero. Mi piacerebbe conoscerlo in un contesto diverso”. Nelle ultime ore i due si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono sempre più vicini Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Qualche sera fa tra loro due è scoccato un bacio. Complice il party di compleanno di Manila Nazzaro, subito dopo i festeggiamenti la showgirl ed il figlio della Mirigliani si sono ritrovati insieme a farsi compagnia nella stanza arancione. Distesi sul letto, la Trevisan ha cercato di indagare sull’interesse di Nicola nei confronti di Soleil Sorge e delle altre donne della Casa. Durante un confessionale, la showgirl è stata molto chiara spiegando che “quando sono accanto e lui e parliamo sento che sono vicino ad un ragazzo senza sovrastrutture. Nicola è puro e mi assomiglia molto. Sono felice perché ho l’occasione di stare accanto ad una persona stupenda come lui. Secondo me si tratta di un uomo speciale. Devo capire quello che sente davvero. Mi piacerebbe conoscerlo in un contesto diverso”. Nelle ultime ore i due si sono ...

