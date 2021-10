“Portateci da Landini o lo prendiamo noi” Le minacce di Castellino nella ricostruzione dei magistrati I pm | “E’ stata guerriglia urbana con spranghe e bastoni”

Advertising

fanpage : “Giunti presso la sede della Cgil, Castellino si rivolgeva ad un funzionario di polizia posto a protezione della se… - fattoquotidiano : Assalto Cgil, Castellino alla polizia: “Portateci da Landini o lo andiamo a prendere”. Così i pm hanno ricostruito… - davidallegranti : (AGI) Davanti alla sede della Cgil in Corso d'Italia, a Roma, dopo aver sfondato la prima linea difensiva delle for… - sandroascoli : RT @LaNotiziaTweet: L'assalto alla #Cgil era pianificato. #Castellino aveva avvisato la Polizia: “Portateci da Landini o lo andiamo a prend… - Elisabe94838092 : RT @DSant65: “Portateci qui #Landini altrimenti lo andiamo a cercare noi” Scontri #nogreenpass, #Lamorgese in Aula ammette la complicità co… -

Ultime Notizie dalla rete : Portateci Landini

Le parole del leader romano di Forza Nuova sono riportate nella richiesta di convalida dell'arresto "dao lo andiamo a prendere noi" . Queste le parole di Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, rivolgendosi ad alcuni agenti dopo che una parte dei manifestanti No Green Pass, ...Le parole non lasciano dubbi. E su quelle frasi pronunciate da Giuliano Castellino i magistrati stanno facendo breccia nell'inchiesta. "Desta allarme sociale " scrivono i pm i Roma nella richiesta di ...Il leader di Forza nuova a Roma aveva violato continuamente gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. Evitate le manette, sabato scorso ha così guidato l’assalto alla Camera del lavoro ..."Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi". Queste le parole di Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, rivolgendosi ad alcuni agenti dopo che una parte dei manifestanti No Green Pass, sab ...