"Piegata in due". Guenda Goria di nuovo in ospedale. Brutto momento per la figlia di Amedeo

Guenda Goria, la foto dall'ospedale. La figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ha preso di recente la decisione di intraprendere insieme al fidanzato Mirko Gancitano, l'entusiasmante cammino di pellegrinaggio in Spagna. La coppia ha informato i fan di aver iniziato il cammino di Santiago, ma come può accadere in questi casi, da tenere in conto anche qualche imprevisto. Il cammino di Santiago rappresenta per molti un'esperienza unica nel suo genere. Con zaino in spalla, sono numerosi i pellegrini che ogni anno si preparano ad affrontare il lungo viaggio che conduce alla nota Cattedrale di Santiago di Compostela. Così, anche la figlia del gieffino ha comunicato a tutti la decisione di partire, ovviamente in compagnia della sua dolce metà.

Mastini piegati dall’Unterland IL GIORNO Guenda Goria finisce in ospedale: “Totalmente bloccata”. Cosa le è successo Il fidanzato Mirko Gancitano: “Si è piegata in due dal dolore”. Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano di recente hanno intrapreso il cammino di Santiago, una meravigliosa esperienza che hanno sc ...

