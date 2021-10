“No, lui non può entrare”. Caos dietro le quinte di UeD: Tina si sdraia sulle scale per bloccarlo: intervengono gli autori (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È sempre Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nella puntata di mercoledì 13 ottobre nuovo round dell’eterno scontro tra la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi e la dama torinese. La conduttrice ha annunciato che si è presentato un nuovo cavaliere per Gemma: si tratta di Maurizio e la dama è stata invitata al centro dello studio, mentre in sottofondo si sentivano le risate di Tina Cipollari. “Ma davvero?”, chiede la dama di Torino non nascondendo lo stupore. “Perchè ti meravigli? Non è la prima volta ed è anche giovane, ha 54 anni”, spiega Maria De Filippi. A questo punto Gemma Galgani ha cominciato a ironizzare sul fatto che l’opinionista mangia spesso una merenda dietro le quinte. “Già è difficile, poi ci mette anche lei. Vai a fare merenda” e ha pregato la conduttrice, più ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È sempreCipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nella puntata di mercoledì 13 ottobre nuovo round dell’eterno scontro tra la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi e la dama torinese. La conduttrice ha annunciato che si è presentato un nuovo cavaliere per Gemma: si tratta di Maurizio e la dama è stata invitata al centro dello studio, mentre in sottofondo si sentivano le risate diCipollari. “Ma davvero?”, chiede la dama di Torino non nascondendo lo stupore. “Perchè ti meravigli? Non è la prima volta ed è anche giovane, ha 54 anni”, spiega Maria De Filippi. A questo punto Gemma Galgani ha cominciato a ironizzare sul fatto che l’opinionista mangia spesso una merendale. “Già è difficile, poi ci mette anche lei. Vai a fare merenda” e ha pregato la conduttrice, più ...

Advertising

TizianoFerro : Spesso mi chiedete:”Come stanno ????? & ?????” Eccoli,7 e 8 anni. Lei da un anno e mezzo con noi, lui da 1 anno. Ma… - borghi_claudio : Non avevo visto il delirio di @peppeprovenzano che dice che Fratelli d'Italia è fuori dall'arco repubblicano e demo… - borghi_claudio : 'Michetti pilotato dai no VAX' ?? Al di là della cretinata potrebbe essere un'occasione per dargli una lezione no? T… - fantasticandoci : @distintamente_ A me inder non piace non perché non sia un modello, del resto deve cantare, ma farò parte dell'orti… - GenioDormiente : @LiguriaMarco @MarcoNoel19 Tentativo di dialogo costruttivo (sono vaccinato, quindi...vedi tu): Non vaccinato con g… -