Ma le classi pollaio non dovevano scomparire? Anief denuncia: a Sassuolo classe di spagnolo con 36 alunni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cambiano i governi ma il problema delle classi pollaio continua ad esistere. Il sindacato Anief ha denunciato l’ennesimo caso che ha coinvolto, questa volta, gli studenti di una classe di spagnolo a Sassuolo, in provincia di Modena, nell’Istituto tecnico economico “Baggi” che ha raggiunto 36 ragazzi stipati uno sull’altro nella medesima aula, alla faccia del Covid. Durante le ore di spagnolo alcune classi vengono unite ad altre, come succede in tutti gli istituti. Il risultato è che il numero degli alunni che si viene a determinare diventa praticamente doppio rispetto a quello che si dovrebbe consentire per svolgere delle normai attività didattiche. Per Anief questa situazione è totalmente ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cambiano i governi ma il problema dellecontinua ad esistere. Il sindacatohato l’ennesimo caso che ha coinvolto, questa volta, gli studenti di unadi, in provincia di Modena, nell’Istituto tecnico economico “Baggi” che ha raggiunto 36 ragazzi stipati uno sull’altro nella medesima aula, alla faccia del Covid. Durante le ore dialcunevengono unite ad altre, come succede in tutti gli istituti. Il risultato è che il numero degliche si viene a determinare diventa praticamente doppio rispetto a quello che si dovrebbe consentire per svolgere delle normai attività didattiche. Perquesta situazione è totalmente ...

Advertising

ProDocente : Scuola, la denuncia della Flc-Cgil: 254mila alunni studiano in classi-pollaio - MikeZapMG : RT @Cortez1958: @GiorgiaMeloni @EnricoMichetti @VittorioSgarbi @matteosalvinimi @Maurizio_Lupi @Antonio_Tajani @FratellidItalia Hanno già g… - Cortez1958 : @GiorgiaMeloni @EnricoMichetti @VittorioSgarbi @matteosalvinimi @Maurizio_Lupi @Antonio_Tajani @FratellidItalia Han… - AleFra39606293 : @Corriere Nessuno che scende in piazza per i veri problemi: sblocco licenziamenti, classi pollaio, soldi ai priva… - ilreventino : Petronà, no alle classi pollaio grazie alle risorse Covid -