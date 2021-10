L’ad di Kiko: "No ai tamponi gratis per i dipendenti non vaccinati. Paghino la loro scelta" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Chi sceglie di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa decisione, per questo non finanzieremo i tamponi ai nostri dipendenti”. Cristina Scocchia, ad dell’azienda di cosmetici Kiko, nel corso della trasmissione televisiva Otto e Mezzo, ha reso pubblica la sua posizione sulla questione pass obbligatorio per i lavoratori. Le sue parole hanno ottenuto anche il plauso del virologo Burioni su Twitter: “Se esiste una linea per uomo da domani per la prima volta nella vita entro in profumeria. Bravi!”. Cosmetici Kiko. Se esiste una linea per uomo da domani per la prima volta nella vita entro in profumeria. Bravi! https://t.co/IOMQlCsx1j— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 12, 2021 “Noi siamo per una applicazione seria e rigorosa del Green Pass nei luoghi di lavoro”, ha dichiarato L’ad Scocchia, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Chi sceglie di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa decisione, per questo non finanzieremo iai nostri”. Cristina Scocchia, ad dell’azienda di cosmetici, nel corso della trasmissione televisiva Otto e Mezzo, ha reso pubblica la sua posizione sulla questione pass obbligatorio per i lavoratori. Le sue parole hanno ottenuto anche il plauso del virologo Burioni su Twitter: “Se esiste una linea per uomo da domani per la prima volta nella vita entro in profumeria. Bravi!”. Cosmetici. Se esiste una linea per uomo da domani per la prima volta nella vita entro in profumeria. Bravi! https://t.co/IOMQlCsx1j— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 12, 2021 “Noi siamo per una applicazione seria e rigorosa del Green Pass nei luoghi di lavoro”, ha dichiaratoScocchia, ...

