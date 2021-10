Incidente sull' autostrada A4 a Brescia | muore un camionista

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), 13 ottobre 2021 - Unha perso la vita in unavvenuto questa mattina poco prima delle 6 tra i caselli dicentro eovest lungo l'A4 in direzione ...

fanpage : Incidente sull'A4. Un uomo di 40 anni non ce l'ha fatta, altre 3 persone sono gravemente ferite - statodelsud : Incidente a Brescia, tamponamento tra tir sull'A4: un morto - Pino__Merola : Incidente a Brescia, tamponamento tra tir sull'A4: un morto

Di Redazione NN.it - 13/10/2021 Dramma stamane'Autostrada A4 che collega Torino a Trieste. All'altezza di Brescia un tamponamento tra quattro ... Sul luogo dell'sono immediatamente ...Oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, poco dopo le 6'A2 in direzione nord a Melano, in Svizzera, c'è stato undella circolazione stradale che ha visto coinvolti tre veicoli.Dopo l'incidente la giovane era stata anche trascinata per diversi metri e all'arrivo dei soccorritori si era temuto il peggio Migliorano le condizioni di salute della 15enne investita lunedì mattina ...L'uomo sarebbe caduto dall'altezza di tre metri mentre stava pulendo una canalina per il trasporto del legname alla I-Pan ...